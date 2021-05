Poder mexicano: Julio Urías fue clave en la victoria de los Dodgers y estableció un récord personal en la MLB

Los Ángeles Dodgers viven un momento dulce en la temporada de la MLB. El equipo dirigido por Dave Roberts ha tenido un óptimo desempeño en sus recientes juegos. En su último encuentro, el equipo de Los Ángeles logró una contundente victoria, 9 carreras por 1 ante los Arizona Diamondbacks. En este juego, el mexicano Luis Urías estuvo en plano estelar y estableció un nuevo record personal.

“El Culichi” nuevamente tuvo una gran salida en la lomita de los Dodgers. El mexicano fue respaldado por la ofensiva de su equipo. Su buen desempeño en el montículo le valió su sexta victoria de la campaña. Luego de su primera derrota, sufrida hace dos presentaciones, Urías parece imparable.

El lanzador tuvo un comienzo algo titubeante. En la segunda entrada se metió en algunos problemas luego de conceder un boleto tras de golpear con la bola a un bateador de Arizona. Este error fue determinante en la primera y única carrera de los Diamondbacks. Sin embargo, el abridor supo reponerse y comenzar a dominar el juego.

Luego de aquel parpadeo en el segundo ininng, Urías retiró a 13 bateadores en fila permitiéndole llegar hasta la séptima entrada. Sin embargo, el cansancio le pasó factura y el manager Dave Roberts decidió sacarlo del terreno para controlar la ofensiva de Arizona. Ante la salida del mexicano, todo el Dodger Stadium se unió para aplaudir la excelente labor de “El Culichi”.

Julio Urías gets a standing ovation after striking out eight and allowing three hits over 6 2/3 innings. Treinen enters in a 3-1 game with the tying run on first.

— Dodger Insider (@DodgerInsider) May 19, 2021