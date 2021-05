Sobresaliente: el mexicano Julio Urías es el ángel de los Dodgers

El lanzador de Los Angeles Dodgers, Julio Urías dejó atrás los fantasmas de su última presentación en las Grandes Ligas. Su invicto lo perdió y para eso no hay remedio. En este sentido lo que debía hacer el mexicano era concentrase y buscar reponerse en su próxima salida. Este objetivo lo cumplió a cabalidad luego de que el zurdo se hiciera con la victoria en un duelo en que vencieron a Seattle 7-1 en el Dodger Stadium.

Una salida atrás, el “Culichi” vio perjudicada su cadena de victorias desde 2019. Los Angels terminaron por cortar la racha invicta que mantenía Urías. En 21 juegos disputados, el mexicano había establecido una marca de 11-0. Bajo estas circunstancias el zurdo debía recuperar terreno y volver a ser el consistente abridor que demostró de toda la vida.

El lanzador azteca llegó a verse completamente invencible en la lomita. El zurdo llegó a retirar hasta 13 bateadores en fila hasta que concedió el primer imparable en la quinta entrada. Cabe descargar que en este inning se vio perjudicado el blanqueo luego que que Seattle anotara su única carrera del encuentro.

The Dodgers cruise to a 7-1 win, taking both games of the series. Julio Urías and Jimmy Nelson combined to hold the Mariners to two hits. Max Muncy and Matt Beaty brought the power.

— Dodger Insider (@DodgerInsider) May 13, 2021