Se desata la furia: Tyson Fury reta a Anthony Joshua a pelear a puño limpio

Luego que el equipo legal de Deontay Wilder tumbara el combate de Tyson Fury y Anthony Joshua, ambos contrincantes sostuvieron una fuerte discusión en Twitter que terminó con un desafío a pelear a puño limpio.

Indignado por el lío legal de Fury, Anthony Joshua escribió: “Tyson Fury, el mundo ahora te ve como el fraude que eres. ¡Decepcionaste al boxeo! Le mentiste a los fans. Usaste mi nombre para promocionarte, no para pelear. Tráeme a otro peleador de campeonato que sí pueda lidiar con sus palabras correctamente“.

.@Tyson_Fury the world now sees you for the fraud you are.

You’ve let boxing down!

You lied to the fans and led them on. Used my name for clout not a fight.

Bring me any championship fighter who can handle their business correctly.

— Anthony Joshua (@anthonyjoshua) May 19, 2021