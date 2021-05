Capturan a puma que generó alarma paseando por las calles de San Francisco y revelan nuevo video

Agentes del Departamento de Fauna de California informaron este jueves que capturaron al puma que durante los últimos días se paseaba libremente por las calles de San Francisco y prevén devolverlo a la montaña hoy mismo.

Los vecinos del barrio residencial de Bernal Heights permanecían en alerta tras varios avistamientos en las pasadas horas de este gran felino, al que las cámaras de seguridad de los hogares habían captado merodeando por jardines y callejones, especialmente de noche.

I just talked with the homeowner in the Portola District that captured the footage of the mountain lion. She gave me the original video which is a bit clearer than the one I posted earlier. pic.twitter.com/HBEZnwyI9A

Los responsables de fauna del Gobierno californiano recibieron un aviso en la noche del miércoles de que el puma se encontraba subido a un árbol frente a una casa, hasta donde se desplazaron y le dispararon un dardo tranquilizante.

Tras ser capturado, el animal fue trasladado al zoológico de la vecina Oakland y este mismo jueves se le dejará en libertad en una zona montañosa aledaña a San Francisco. Un video y varias fotografías muestran al felino en este lugar.

More pictures of the mountain lion from @oakzoo. This is the Zoo’s 15th mountain Lion rescue in less than 3 years. 3 of them still live at the zoo. Animal will be examined. If healthy, a wildlife biologist will transport him to new location. pic.twitter.com/PsbkTuCWmW

— Elissa Harrington (@EHarringtonTV) May 20, 2021