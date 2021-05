En la FIFA se discutirá una propuesta que busca cambiar el Mundial de fútbol

El Mundial de fútbol probablemente sea uno de los torneos más importantes y esperados en el mundo. Actualmente, este torneo es disputado cada cuatro años, lo que hace que los aficionados esperen con ansias la llegada de cada edición. Sin embargo, ante la FIFA, surgió nuevamente la idea de que la espera se acorte a tan solo dos años.

El máximo ente rector del fútbol mundial anunció que, la Federación de Fútbol de Arabia Saudí, pidió formalmente que se evaluara el tiempo de la realización de los mundiales de fútbol. Los federativos propusieron que la competencia, tanto masculina como femenina, se desarrolle cada dos años.

Esta propuesta será discutida mañana en una reunión virtual en el que estarán las 211 federaciones asociadas a la organización. En esta convocatoria se determinará la viabilidad de esta propuesta y su aceptación por parte de las demás federaciones.

Vale la pena mencionar que esta no es una idea nueva. El anterior presidente de la FIFA, Joseph Blatter, había asomado la posibilidad de que el torneo se jugara en este lapso de tiempo. Sin embargo, esta idea surge en medio de uno de los años con mayor carga de partidos de los últimos tiempos.

Among the topics to be discussed in Friday's FIFA Congress is a proposal to make the men's and women's World Cups happen every two years instead of four https://t.co/4QNw1A2SRx

— Planet Fútbol (@si_soccer) May 19, 2021