El británico Josh Taylor hace historia al vencer por puntos a José Ramírez y ahora tiene todos los títulos

Hay un nuevo campeón indiscutible en el boxeo luego que el británico Josh Taylor dominara al peleador mexicoamericano José Ramírez el sábado para ganar por decisión y adueñarse de todos los cinturones de monarca mundial de peso superligero.

Los tres jueces anotaron la pelea efectuada en Las Vegas 114-112 en favor de Taylor, quien ahora tiene récord de 18-0 tras quitarle lo invicto a Ramírez (26-1). Así, el llamado “Tartan Tornado” se convierte en el único peleador dueño de todas las fajas de su peso en este momento.

Desde el inicio de la era de cuatro organismos mundiales reconocidos (CMB, AMB, FIB y OMB) solo había habido cuatro campeones indiscutibles con los cuatro cinturones: Bernard Hopkins (mediano), Jermain Taylor (mediano), Terence Crawford (superligero) y Oleksandr Usyk (crucero).

Se les une Taylor, de 30 años, quien también se llevó el prestigiado fajín de la revista The Ring.

Anthony Joshua (completo), Saúl “Canelo” Álvarez (supermediano), Jermell Charlo (superwelter) y Teófimo López (ligero) tienen en este momento tres de los cuatro títulos mundiales. “Canelo” buscará en septiembre conquistar el único cinturón que le falta en contra de Caleb Plant.

Taylor, quien ya ostentaba las coronas de la AMB y la FIB, empezó a controlar el intenso pleito en el sexto round cuando puso en la lona a Ramírez, anterior campeón del CMB y la OMB, con un contragolpe de izquierda directo a la quijada.

WE HAVE OUR FIRST KNOCKDOWN!@JoshTaylorBoxer puts down Ramirez in the opening seconds of Round 6 with a big left upstairs.#RamirezTaylor | LIVE NOW on ESPN pic.twitter.com/snfwmLkfpW

