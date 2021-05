El dinero por delante: Caleb Plant le exige 10 millones de dólares a Saúl “Canelo” Álvarez

No han pasado ni 15 días de la victoria de “Canelo” ante Saunders y ya Caleb Plant comienza a sacar cuenta de lo que espera ganar en su combate con el mexicano. El campeón súper mediano de la FIB quiere 10 millones de dólares para poner en disputa su cinturón.

Según informaciones de Izquierdazo, Plant habría confesado sus pretensiones económicas en el programa Seconds Out. “ La cifra son 10 millones (de dólares), eso suena bien o algo alrededor de eso (…) Lo que se hacer mejor es pelear, así que no quiero obtener algo menos de lo que sé que en realidad valgo”, sentenció Caleb.

Sin embargo, el estadounidense reculó un poco luego de su tajante exigencia. “No estoy ajeno al tema de las negociaciones, pero lo que mejor hago es boxear. Ahí no me pueden decir nada”, remarcó.

Según reportes, la pelea de Saúl Álvarez contra Billy Joe Saunders le generó 8 millones de dólares al británico, aproximadamente. Bajo estas circunstancias, el boxeador estadounidense se colocó por encima de Saunders y alegó que él le interesa a una mayor cantidad de personas.

“No creo que me esté poniendo un precio demasiado alto. Es una pelea que quiero hacer y confío ganar. Cuando se trata de pelear en Estados Unidos, sé que no tengo una base de fans mayor que ‘Canelo’, pero seguro que sí más que Callum y Billy. Le daré más audiencia de la que le dieron esos dos”, aseguró.

Plant también tocó el tema de la transmisión. El estadounidense había sido difundido a través de FOX, en sus últimas seis peleas. Sin embargo, está consciente de lo que puede generar DANZ con la pelea de “Canelo”. Evidentemente, todas estas consideraciones están planteadas con la finalidad de que el estadounidense se lleve el botín que desea.

Been seeing some posts with people acting like they know my highest payday and it’s not even close. y’all quit playing with me 😂 double that a couple times.

— CalebPlant (@SweetHandsPlant) May 20, 2021