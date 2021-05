¡La madre de las unificaciones! Este es el plan de Canelo para ser campeón absoluto

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, desde antes de ganarle a Billy Joe Saunders, tenía claro su próximo objetivo: unificar todos los títulos de la división súper mediana (CMB, AMB, OMB, FIB). Su norte no ha cambiado. Apenas ganó el pasado sábado que ese es el plan, ir por el cinturón que le resta de la mencionada división.

Para ello tendría que pelear contra el estadounidense Caleb Plant (21-0-0, 12 KO’s), lo que significaría volver a chochar ante un peleador invicto en una oportunidad gigante para hacer historia. Sería la primera vez en la historia en la que la división súper mediana tendría a un campeón unifcado absoluto. Eso es lo que quiere Canelo, ser el primero, el único de forma indiscutible.

🏆 One fight left on Canelo's road to undisputed at super-middleweight… ✅ Callum Smith (WBA & WBC)

✅ Billy Joe Saunders (WBO)

🎯 Caleb Plant (IBF) pic.twitter.com/zU2HxTviIY — Michael Benson (@MichaelBensonn) May 9, 2021

Canelo vs Plant: a una firma

Plant tiene en su haber la faja súper mediana de la Federación Internacional de Boxeo (IBF). Canelo tiene las restantes. Es claro all in al que no le teme el tapatío: “Espero que la pelea sea fácil y se la podamos dar a los fanáticos. Voy para allá, amigo“, aseguró tras su batalla con el británico Saunders.

"I'm coming, my friend!" Canelo has his sights set on Caleb Plant 👑 pic.twitter.com/xGqBY9Qqrm — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 9, 2021

El púgil estadounidense no se ha mostrado reacio a la pelea, de hecho ocurre todo lo contrario. Las dos partes están cercanas a concretar un acuerdo para realizar el evento en septiembre. Además, la batalla también es del gusto de las televisoras. Es el plan A de ambos, y si no ocurre un contratiempo, seguramente tengamos un Canelo vs Plant en cuatro meses.