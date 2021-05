Jermall Charlo retó desesperadamente al “Canelo”

Luego de la victoria de “Canelo” ante Billy Joe Saunders, al mexicano le han sobrado retadores para próximos combates. El gran potencial económico que tienen las peleas del púgil azteca, son un claro atractivo para otros boxeadores. En este sentido, el estadounidense Jermall Charlo estaría dispuesto a asumir cualquier tipo de parámetros a cambio de pelear con Álvarez.

"Well shi*t, where he at? Canelo can get that work, too."

Jermall Charlo is willing to meet Canelo at 160, 168, or a catchweight in between. 📰

— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 19, 2021