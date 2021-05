El choque de Mick Schumacher que dejó su vehículo destrozado en la F1

Mick Schumacher, hijo del legendario piloto Michael Schumacher, fue protagonista de un incidente en los entrenamientos libres del Gran Premio de Mónaco. El joven piloto chocó contra una valla del circuito y obligó a que se detuvieran las prácticas producto de una bandera roja. El piloto de Haas quedó marginado de la Pole Position.

Schumacher perdió el control de su monoplaza en la bajada de Mirabeau. El piloto pisó el acelerador y la parte tracera perdió la tracción lo que produjo que se saliera de control. El vehículo terminó impactando con violencia contra uno de los muros de la zona. La parte delantera del coche quedó destrozada e incluso con la ruedas izquierdas totalmente desprendidas.

