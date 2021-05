Glenn Close y los traumas psicológicos que le dejó crecer en un grupo religioso

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Durante el segundo episodio del programa The Me You Can’t See, la actriz Glenn Close compartió que creció en un grupo religioso durante su infancia, experiencia que le dejó duros traumas.

La actriz de 74 años confesó que era sólo una niña cuando su padre, William Taliaferro Close, se comenzó a relacionar con un grupo religioso conservador llamado Moral Re-Armament al que unió a toda su familia. La ocho veces nominada a los Oscar se mudó a Suiza y vivió en los cuarteles de la organización.

“Básicamente te decían cómo debías vivir, qué debías decir y cómo te debías de sentir”, confesó en la entrevista para el programa creado por Harry y Oprah Winfrey para Apple TV+. “Por la manera en la que te crían, todo lo que haces para ti misma se considera ‘egoista’. Nunca nos fuimos de vacaciones ni tenemos recuerdos de cosas que fueran nuestras”, explicó.

La actriz relevó que vivir de esta forma le causó grandes daños en sus relaciones futuras y se mostró asombrada por lo mucho que le afectó algo por lo que pasó en una etapa tan joven de su vida. Además, dijo que al día de hoy todavía sigue le sigue impactando personalmente,

“Creo que es un trauma de mi infancia. Debido a la devastación emocional y psicológica del culto, no he tenido éxito en mis relaciones, ni he podido encontrar una pareja estable“, dijo la tres veces divorciada, “no puedo cambiar nunca esos puntos de sensibilidad, pero al menos puedo estar consciente de ellos y evitar situaciones que me vuelvan vulnerable, especialmente en las relaciones”.

La secta en la que vivió Glenn Close fue fundada en la década de los 30 por el reverendo Frank Buchman quien murió en 1961. El grupo religioso se regía bajo los principios de honestidad, generosidad, pureza y amor. Con el paso del tiempo se volvió cada vez más extremista y en 2001 fue renombrado “Initiatives of Change”.

Close no ha sido la única famosa que ha enfrentado los traumas de crecer en una secta,. El ganador del Oscar, Joaquin Phoenix, también vivió su infancia en un culto religioso. El actor de 46 y su familia vivieron en Venezuela como parte de “La Familia Internacional” de la cual salieron cuando descubrieron que utilizaban el sexo para atraer a más seguidores.

