Virgin Galactic, la empresa del multimillonario Richard Branson, completa su primer vuelo espacial tripulado

Virgin Galactic, la compañía del millonario Richard Branson, realizó con éxito este sábado su primer viaje espacial en más de dos años, por lo que da un paso más para alcanzar el desarrollo de su modelo de negocios de turismo espacial.

La nave llamada VSS Unity, fue puesta a una altitud de unos 44,000 pies por el avión transportador VMS Eve para después soltar la nave en la atmósfera que encendió su cohete para acelerar a más de tres veces la velocidad del sonido.

Some photos from today's aborted @VirginGalactic launch. Glad everyone is ok. This is what testing is for. @NASASpaceflight pic.twitter.com/o4dG3JKHoe

— Jack Beyer (@thejackbeyer) December 12, 2020