Carrerón de Sergio “Checo” Pérez: a un segundo del podio en Mónaco

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Sergio Pérez vino de menos a más en un siempre difícil Gran Premio de Mónaco y se quedó a pocos segundos de una gran recompensa: el podio. El mexicano terminó cuarto en Montecarlo tras haber largado en la octava casilla. Una estretegia de equipo perfecta, aunado a un excelente desempeño sobre el monoplaza, le dio a “Checo” un resultado más que satisfactorio para terminar el fin de semana con una sonrisa.

Pérez terminó a tan solo 1.063 segundos de Lando Norris (McLaren), quien terminó quedando con el podio en Mónaco. El vencedor del día fue su compañero de equipo, Max Verstappen, quien además se erigió como el nuevo líder del campeonato. En segundo lugar arribó Carlos Sainz (Ferrari).

El fin de semana de Red Bull

Fue una gran carrera para el tapatío, que en principio iba a largar noveno. No obstante, Charles LeClerc, quien había consegudio la pole position, no pudo ser de la carrera por problemas en su coche. Lógicamente Pérez inició un puesto más adelante, por detrás de Sebastian Vettel y Lewis Hamilton. La estrategia de equipo no solo lo llevaría a superar a los dos campeones mundiales, sino también a Pierre Gasly.

With Leclerc out, here are the top 10 starters Verstappen

Bottas

Sainz

Norris

Gasly

Hamilton

Vettel

Perez

Giovinazzi

Ocon#MonacoGP 🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/EaT24vwP5u — Formula 1 (@F1) May 23, 2021

Sergio Pérez volvió a cuidar sus neumáticos, y los llevó al extremo para hacer una detención en pits después del resto de pilotos. De hecho, entró después de Max Verstappen, por lo que por breves instantes lideró la carrera. El mexicano entró a pits y salió cuarto, posición que conservaría sin contratiempos. Apretó a Norris, descontándole varios segundos, pero el británico soportó la presión y el tercer puesto.

La victoria de Verstappen, sumada a los puntos de “Checo”, el séptimo lugar de Hamilton y el abandono de Bottas (Mercedes), le dio a Red Bull el liderato de la tabla de constructores por primera vez desde 2013. Al menos hasta la próxima carrera podrán presumir de contar en sus filas al líder del campeonato y también el puesto que los valida como la mejor escudería. Aventaja a Mercedes por apenas un punto (149 Red Bull, 148 Mercedes).

El mexicano de 31 años sumó 12 puntos y se sitúa en el quinto puesto de la clasificación de pilotos. Posee 44 puntos en total, y está a tres unidades de Valtteri Bottas (47 puntos, Mercedes) y a 12 unidades del top 3 de la Fórmula 1, del que goza Lando Norris (56 puntos, McLaren).

La próxima carrera será el 6 de junio, en Azerbaiyán. Sergio Pérez ha terminado sexto (2017), octavo (2018) y quinto (2019) en el circuito urbano de Baku, capital del país europeo. En 2020 no se realizó el Gran Premio de Azerbaiyán.