Una mujer semidesnuda protagoniza una persecución película en una carretera de Florida

Una mujer de Florida ha puesto en jaque a la policía de Florida tras protagonizar una persecución de película que se extendió por varios condados, según han confirmado las autoridades en un comunicado.

La Patrulla de Carreteras de Florida señaló que los agentes respondieron el sábado por la mañana a una alerta de la Oficina del Sheriff del condado de Gilchrist que decía que los agentes estaban persiguiendo un vehículo robado que se dirigía hacia el sur por la carretera Interestatal 75 en el condado de Sumter.

“Rachael Lynn Stefancich, 24, of Plant City, Florida -nearly fully unclothed, was arrested for grand theft auto, reckless driving, fleeing & eluding, possession of methamphetamine and driving while license suspended,” the Highway Patrol said. https://t.co/A8ex5hiQNI

