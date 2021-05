$50,000 de recompensa por información sobre sospechoso de matar un niño de 6 años en autopista de Orange

La familia del niño de seis años que murió la semana pasada en un tiroteo en la autopista 55 de Orange anunció este domingo que ofrece una recompensa de $50,000 dólares por información que conduzca al arresto de la persona que apretó el gatillo. Las balas que mataron al menor llegaron desde otro vehículo en lo que las autoridades están considerando como un caso de agresividad al volante.

En GoFundMe, hay una cuenta de financiación colectiva dirigida específicamente a las personas que quieran donar dinero para ayudar a identificar al asesino del Aiden Leos y que tiene un objetivo de $25,000 dólares. Se trata de una campaña diferente a la que ya habían creado en la misma página web para ayudar a la familia con los gastos fúnebres y con la que a mediodía de este lunes ya habían recaudado casi $200,000 dólares (el doble de su objetivo inicial). KTLA publicó que un miembro de la familia asegura que ambas campañas irían destinadas al pago de la recompensa.

Cara Lacy, abuela de la hermana de Aiden y portavoz de la familia, dijo que aún están estudiando los detalles de sobre cómo funcionaría la recompensa. La mujer se dirigió a los medios desde un puente elevado sobre Walnut Avenue en el que vecinos y miembros de la comunidad colocaron un memorial para recordar al pequeño.

“Esto no está bien… Sean quienes sean estas personas y por la razón que sea, esto no está bien. Nunca debería volver a suceder. Así que cualquier ayuda que esto signifique […] es por mi hijo”, dijo este domingo Joanna Cloonan, la madre del niño. “Lo traté de salvar”, añadió la mujer.

“He had been shot and I tried the save him,” says Joanna Cloonan, the mother of 6 year old Aiden, who was shot and killed during a #roadrage incident on Friday on the 55 freeway; CHP is still looking for the shooters. I’ll have more on #TODAYinLA on Channel 4 @NBCLA pic.twitter.com/7BgpbgQDMJ

— Mekahlo Medina (@MekahloNBCLA) May 23, 2021