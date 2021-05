Habla por primera vez la madre de niño de 6 años que murió en terrible tiroteo en autopista 55 de Orange

Un memorial con globos, juguetes y velas busca recordar al niño de seis años que murió después de un tiroteo en la autopista 55 de Orange. El menor recibió el impacto de una bala que dispararon desde otro vehículo contra el carro que manejaba su mamá mientras lo llevaba a la escuela.

“He had been shot and I tried the save him,” says Joanna Cloonan, the mother of 6 year old Aiden, who was shot and killed during a #roadrage incident on Friday on the 55 freeway; CHP is still looking for the shooters. I’ll have more on #TODAYinLA on Channel 4 @NBCLA pic.twitter.com/7BgpbgQDMJ

— Mekahlo Medina (@MekahloNBCLA) May 23, 2021