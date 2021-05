AMLO revela que pidió a Kamala Harris un expediente sobre el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, entregó al Gobierno mexicano parte de un expediente que podría contribuir a resolver el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en el año 2014.

“La Comisión de Derechos Humanos encargada de investigar lo de Ayotzinapa me solicitó que yo hiciera una gestión con el gobierno estadounidense para conseguir un expediente que tienen las autoridades de Estados Unidos y le pedí a la vicepresidenta que nos ayudara, quiero aprovechar para agradecerle porque ya me mandó parte del expediente, no puedo decir más, pero ya tenemos la respuesta”, señaló desde Palacio Nacional.

El mandatario mexicano aclaró que el expediente que le pidió a la funcionaria estadounidense fue durante la reunión virtual que sostuvo el pasado 7 de mayo.

“Ahora que hablé con la vicepresidenta de Estados Unidos, le pedí, eran otros temas que estábamos tratando”, dijo.

“Platicamos con ella hace como 15 días y ahí le hice el planteamiento y a la semana ya teníamos parte del expediente y están por enviarnos esta semana el resto, entonces hay cooperación en estos casos y vamos a continuar así”, afirmó.

Andrés Manuel López Obrador recordó que uno de sus compromisos de su gobierno es esclarecer lo que pasó la noche del 26 de septiembre de 2014, durante el sexenio del entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), cuando un grupo de 43 jóvenes fueron detenidos y desaparecidos por policías corruptos, quienes estaban involucrados con el grupo delictivo identificado como Guerreros Unidos.

“Nos importa mucho aclarar lo de Ayotzinapa ese es el compromiso porque también en este caso no se actuó adecuadamente, con rectitud, se mintió y queremos saber dónde están los jóvenes y conocer toda la verdad y no he quitado el dedo del renglón”, señaló en su conferencia mañanera.

El gobierno del presidente Andrés López Obrador creó una comisión de la verdad para dejar atrás la versión de la llamada “verdad histórica”, creada por el entonces gobierno de Enrique Peña Nieto.

En esta nueva comisión participan la Fiscalía General de la República (FGR), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Secretaría de Gobernación (Segob), entre otras dependencias, además de los familiares de los 43 jóvenes desaparecidos.

