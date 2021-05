Criptomonedas: es oro digital, según ex secretario del Tesoro estadounidense

Laurence Summers, ex sercetario del Departamento del tesoro estadounidense, habló de las criptomonedas recientemente y afirmó que es posible que perduren en los mercados globales como una especie de “oro digital”.

Para Summers las criptomonedas son esa alternativa al oro por aquello de buscar una inversión que no esté controlada por ningún gobierno o por la banca como tal.

Así lo aseveró el ex funcionario. Aunque tiene claro que seguramente las criptodivisas no serán importantes para toda la economía en general como para cubrir pagos. pero sí considera posible, que por un tiempo “formen parte del sistema financiero si al menos logran obtener un tercio del valor total del oro.

Lawrence Summers, previous Chief Economist of the World Bank, former Treasury Secretary, and former director of the National Economic Council,

"#Bitcoin may become fundamental to commerce on the Internet" pic.twitter.com/Ens5bcsDmq

— Documenting Bitcoin 📄 (@DocumentingBTC) May 22, 2021