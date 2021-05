Una escuela de Florida se disculpa por editar fotos de 80 estudiantes para que no parecieran tan exuberantes

Una escuela de Florida se ha visto obligada a pedir disculpa y a reembolsar a los padres que compraron un anuario con unas ochenta fotos editadas de sus alumnas. El centro Bartram Trail High School admitió haber modificado las imágenes de algunas de sus alumnas para que no aparecieran tan exuberantes y reflejaran una imagen más modesta, según recoge el St. Augustine Record en su edición digital.

“Había una especie de caja negra sobre mi pecho y eso se ve realmente incómodo. Estaba muy confundida”, explicó una estudiante en declaraciones a los medios locales.

El tuitero Ben Ryan publicó algunas fotografías modificadas para que la gente pudiera hacerse una idea de lo que se trataba esta sesión de “Photoshop” casero e inoportuno, según algunos padres que criticaron esta practica ejercida por la escuela.

“Creo que envía el mensaje de que nuestras niñas deberían avergonzarse de sus cuerpos en crecimiento, y creo que es un mensaje horrible para estas niñas que están pasando por estos cambios”, declaraba un padre al periódico.

