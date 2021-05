Clasifican a Los Ángeles como la ciudad que más sufre con mosquitos en Estados Unidos

Los Ángeles ha recibido la poco grata distinción de ser la peor ciudad de Estados Unidos en el tema de los mosquitos, según una clasificación de una empresa especializada en control de plagas.

Orkin publicó su clasificación anual y por primera vez en ocho años la ciudad de Atlanta no apareció en la primera posición en mosquitos. Los Ángeles, a pesar de su clima seco, le ha superado.

La lista de las peores ciudades de mosquitos en el país se obtuvo por el número de clientes que contrataron servicios de Orkin para combatirlos entre el 1 de abril de 2020 y el 31 de marzo de 2021 e incluye servicios residenciales y comerciales.

