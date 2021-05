Expertos alertan que la nueva ley sobre redes sociales del gobernador de Florida es inconstitucional

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha impulsado una nueva legislación para regular los contenidos en internet. Lo que pretende el alto funcionario del estado es evitar que las empresas de redes sociales, como Facebook o Twitter, bloqueen la presencia de los usuarios en esos lugares, gestionados por empresas privadas.

Por esa razón, muchos expertos legales aseguran que, aunque es la primera ley estatal que regula la moderación de contenido en línea, es casi probable que también será la primera ley de este tipo es ser derogada en los tribunales.

The law, which takes effect July1, will give Fl’s attorney general authority to sue companies under the state’s Deceptive and Unfair Trade Practices Act.

Con la ley Stop Social Media Censorship Act, DeSantis pretende limitar la capacidad que tienen las redes sociales para moderar o restringir el contenido de un usuario. Esta legislación se ha elaborado después de que las principales empresas de redes sociales decidieran suspender las cuentas del expresidente Donald Trump tras el asalto al Capitolio.

La ley impone multas de hasta $250,000 por día en cualquier plataforma que desactive la cuenta de un candidato a un cargo político y prohíbe que las plataformas tomen medidas contra “empresas periodísticas”.

Para A. Michael Froomin, profesor de derecho en la Universidad de Miami, esta legislación no tienen ninguna razón de ser. “Esto es tan obviamente inconstitucional que ni siquiera lo pondrías en un examen”, declaró el experto en declaraciones recogidas por Wired. Y es que teniendo en cuenta un precedente de la Corte Suprema, la Primera Enmienda prohíbe que las entidades privadas sean obligadas a publicar o transmitir el discurso de otra persona.

