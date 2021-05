Futbolista uruguayo contó cómo escapó de la muerte tras incendio en hotel donde se hospedaba

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Este martes, el futbolista uruguayo Francisco Duarte tuvo una experiencia cercana a la muerte: se colgó de la ventana de un piso 11 para huir de las llamas de la habitación en la cual se estaba hospedando. El joven de 21 años fue rescatado con éxito por los bomberos de la localidad de Buenos Aires, y tras los chequeos respectivos su estado de salud estaba bien. Vivió para contar su complicada historia.

Así rescató Bomberos de Bs As a Francisco Duarte en la madrugada. El jugador de Rentistas estaba en el piso 11 de un hotel, aislado del plantel por ser positivo de covid. Comenzó a prenderse fuego la habitación de al lado, se colgó del balcón y pidió ayuda. @ESPNUruguay pic.twitter.com/trTgB4QGRm — Diego Muñoz (@diegomunoz75) May 25, 2021

El Hotel de las Américas, en Argentina, entró en emergencia luego de que una de las habitaciones del piso 11 sufrió un cortocircuito. En dicho piso se encontraba Duarte, quien junto a dos de sus compañeros del club Rentistas fue aislado en el recinto debido a que dio positivo por COVID-19 al llegar a Argentina para disputar el último compromiso de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Duarte fue entrevistado por diversos medios, a los que contó su terrible experiencia: “Fue a las dos de la mañana. Yo estaba durmiendo y empiezo a escuchar unos ruidos de la habitación de al lado, como unos golpes, o no sé bien que era, y me despierto. Y ahí cuando me despierto la habitación estaba llena de humo“, explicó.

Los síntomas del COVID-19 lo perjudicaron en demasía. Perdió gran parte del olfato y no sintió el olor a quemado hasta que el humo lo tenía prácticamente rodeado. Afortunadamente no entró en pánico, sino que decidió escapar por la ventana. No quedó totalmente guindando en el vacío, sino que contó con un muy pequeño pero existente escalón de apoyo: “En realidad no es un balcón, es como un escaloncito. Ahí logro tirarme para abajo“.

Rescataron por la ventana a Francisco Duarte «Cómo estoy con Covid no tenía mucho olfato y veía todo nublado. Cuando salí grité y pedí ayuda a los demás edificios» pic.twitter.com/TN6cvHOmK1 — LaOralDeportivaWeb (@Laoraldeportiv1) May 25, 2021

Francisco Duarte fue trasladado al Hotel Presidente, en donde seguirá aislado. Probablemente regrese a Uruguay en un vuelo sanitario este miércoles. Está estable y el humo que inhalo no le causó daños. Por fortuna, una historia de terror y mala suerte terminó con final positivo.