Rey de la Europa League: Unai Emery se convirtió en el entrenador con más títulos de la competición

El Villarreal se quedó con la Europa League tras una tanda de penales histórica. Para el “submarino amarillo” fue su primera conquista en Europa, pero no para su entrenador, Unai Emery, quien sumó una Europa League más a su palmarés, que ahora consta de cuatro trofeos continentales. El español se convirtió en el entrenador con más títulos ganados en la UEFA Europa League.

🔝 RECORD! Unai Emery sets a new landmark for the most UEFA Cup/UEFA Europa League titles as a coach (4) 🏆🏆🏆🏆#UELfinal pic.twitter.com/Ae1Ef3Cv6Z — UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 26, 2021

Los anteriores títulos los consiguió con el Sevilla en un asombroso tricampeonato: 2014, 2015 y 2016. Se quedó a las puertas de la gloria con el Arsenal, en la temporada 2018/2019. Cinco años después de su último gran éxito continental volvió a la cima con el Villarreal, un equipo que potenció al máximo, sacándole provecho a muchas piezas que en momentos anteriores habían pasado desapercibidas.

Emery: “No habíamos ensayado los penaltis”

El entrenador del Villarreal confesó que el equipo no se había preparado para una eventual tanda de penaltis: “Este año no habíamos ensayado penaltis. Han tirado todos, hasta el portero. Ha sido increíble y maravilloso que todos marquen“, afirmó Emery. Esto suele ser opcional en la mayoría de los casos: algunos equipos, por rutina, cobran desde el punto de penal en cada práctica, pero otros prefieren no saber nada de dicha situación.

Aunque lo último no es recomendable, porque la oportunidad de patear desde el punto de penal puede aparecer en cualquier momento, no hacerlo no afectó la efectividad de su equipo: 11 penales cobrados, 11 penales anotados. Una verdadera clase de cómo patear, desde los delanteros hasta el arquero. Ninguno falló. En esta mágica noche de Europa League, el Villarreal hizo historia en todos los aspectos posibles.