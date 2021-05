Tiroteo entre autos deja a un conductor herido en el freeway 101 en el este de Hollywood

El conductor de una camioneta resultó herido en la madrugada del miércoles durante un tiroteo entre automóviles que tuvo lugar en la autopista 101, en el este de Hollywood, según informó la Patrulla de Caminos de California (CHP, por sus siglas en inglés).

La balacera se registró sobre la 1:55 de la mañana en los carriles dirección norte del freeway 101, un poco al sur de la salida a Santa Mónica Boulevard. De acuerdo a CHP, una camioneta de color oscuro disparó varias veces a una pickup Chevrolet.

El conductor de este último vehículo recibió un disparo en la pierna y se estrelló contra el divisor central de la autopista, por lo que tuvo que ser trasladado al hospital. Su copiloto sufrió heridas leves. El vehículo quedó destrozado.

A driver of a pickup truck was wounded on the 101 Freeway in the East Hollywood area early Wednesday when a dark colored SUV fired several shots at the truck, the CHP reported https://t.co/NMQIOOWpeB

