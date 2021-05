Bebé se quedó sola llorando mientras fans de Dodgers y Astros pelearon en las tribunas

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La rivalidad entre Dodgers y Astros trascendió el diamante: este miércoles, en la victoria de Houston sobre Los Angeles (5-2), varios fanáticos se enfrascaron en una pelea bárbara en las gradas del Minute Maid Park. La escena fue lamentable: una bebé se quedó sola a centímetros del enfrentamiento, viendo como su madre también se unió a la disputa. La seguridad llegó segundos después, pero ya el daño estaba hecho.

En las imágenes se ve como intercambian golpes un fanático de Dodgers y otro de Astros. El hincha local se llevó la peor parte. Una mujer, quien podría ser la madre de la niña que queda sola, también soltó algunos golpes hacia el fanático de los Astros.

Astros and Dodgers fans getting after it in the stands pic.twitter.com/1xQxPAMY78 — Ben Verlander (@Verly32) May 27, 2021

Desde otro ángulo, se ven la cantidad de golpes que el fanático de los Dodgers le conectó a su rival. Uno de los golpes azotó al fanático contra una de las butacas. Un cuarto fanático, de los Astros, apenas intentó defender, demasiado tarde, a su colega.

Dodgers V Astros.. full capacity.. fights are back.. fck yo social distancing.. Even the blonde got some in 👊🏽 Follow my main page on IG @ the_savage_room 🚨DONT FOLLOW IF UR SENSITIVE OR EASILY TRIGGERED🚨 4 the latest in fck sht, news x entertainment #TheSavageRoom #Savage pic.twitter.com/UNFmLZ1ZIj — The Savage Room (@The_SavageRoom) May 27, 2021

En un metraje de mayor duración se ve cómo la niña que llora es “rescatada” por una asistente. Según reportes del medio KHOU 11, los involucrados en el incidente fueron citados por la policía de Houston y vetados por un año del Minute Maid Park.

A Dodgers couple left their child alone crying so they could fight some Astros fans…pic.twitter.com/8LycFdTV51 — Kendall Baker (@TheKendallBaker) May 27, 2021

Cerca de 15,000 aficionados se reunieron en el parque este miércoles. Desde que comenzó la serie, los fanáticos de los Dodgers han invadido la casa de los Astros, con el recuerdo presente del escándalo que dejó al descubierto el robo de señas de Houston, justo a partir de la temporada en la que vencieron a LA en la Serie Mundial.