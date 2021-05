Cuánto cobraron las estrellas de “Friends” por la reunión de este 2021

Toda amistad que tiene más de 20 años vale la pena y merece un reencuentro, pero si además esa reunión te deja millones de dólares, no hay ni que pensarlo. Eso, muchos millones, fue lo que cobró el elenco de la famosa comedia de seis amigos “Friends” por su reunión de este 26 de mayo 2021, transmitida por HBO Max.

En la reunión que se transmitió ayer miércoles, los actores Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer obtuvieron salarios millonarios que oscilaron entre los 2.5 y 3 millones de dólares para cada uno, por grabar el capítulo de reencuentro.

Las estrellas de Friends desde hace rato han sido los actores de televisión mejor pagados por su trabajo. Durante su temporada final ganaban $1 millón de dólares por episodio, cada uno, y estamos hablando del año 2003, 2004. Por eso un reencuentro seguramente tenía que ser muy bien compensado.

The one we've all been waiting for is here. Friends: The Reunion streaming now on HBO Max. pic.twitter.com/F8rnsP2ACa

— FRIENDS (@FriendsTV) May 27, 2021