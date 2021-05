EE.UU. autoriza el primer viaje en crucero para junio tras parálisis por pandemia desde marzo de 2020

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos autorizaron un crucero Royal Carribean para zarpar el próximo 26 de junio desde Florida, el primero desde puertos del país después de un receso de más de un año debido a la pandemia de la COVID-19.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) dieron vía libre al Celebrity Edge, que partirá del Puerto Everglades, en Fort Lauderdale, al norte de Miami, con tripulación y pasajeros vacunados.

“¡Estamos haciendo historia hoy! Después de recibir la luz verde de los CDC, Celebrity Edge zarpará desde Fort Lauderdale el 26 de junio“, señaló por su parte la naviera en Twitter.

We’re making history today! After receiving the green light from the CDC, #CelebrityEdge will set sail from Fort Lauderdale on June 26, making her the first ship to sail US waters once again.

