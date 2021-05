Todos los vacunados contra Covid-19 en Colorado podrán ganar $1 millón de dólares en la lotería

Colorado entregará $5 millones de dólares en premios de lotería para alentar alentar a los residentes a vacunarse contra COVID-19, para lo cual se seleccionarán cinco afortunados ganadores que recibirán un premio de $1 millón de dólares solamente por vacunarse contra COVID-19, ya que la cantidad de vacunas administradas para protegerse de la enfermedad ha disminuido en las últimas semanas, informó CPR.

El gobernador Jared Polis anunció el nuevo programa de incentivos como una lotería en Colorado para vacunados, denominada Colorado Comeback Cash, el martes por la tarde en la Mansión del Gobernador. Se le unieron varios funcionarios estatales, así como el subdirector de la Lotería de Colorado.

“Todo lo que hay que hacer para entrar es vacunarse”, dijo Polis durante una conferencia de prensa. “Hoy es un millón de dólares en efectivo por premio. Que las probabilidades estén siempre a tu favor, Colorado“.

Governor Polis' super enthusiastic pitch for Colorado's vaccine sweepstakes needed an ad. So we made one on @nexton9news. pic.twitter.com/XycUlfiNwi

— Kyle Clark (@KyleClark) May 26, 2021