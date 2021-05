Maryland lanza lotería para residentes vacunados, con un premio mayor de $400,000

El gobernador de Maryland Larry Hogan lanzó una lotería de $2 millones de dólares que entregará docenas de premios en efectivo de $40,000 dólares a los residentes del estado que hayan recibido vacunas contra el coronavirus, junto con un gran premio de $400,000.

En asociación con la Lotería de Maryland y el departamento de salud del estado, los residentes que estén vacunados serán elegibles para un premio de $40,000 dólares.

La promoción de la lotería para promover la vacunación contra COVID-19 se llama VaxCash y otorgará los premios en efectivo a un total de 41 residentes de Maryland que hayan sido vacunados.

Announcing the Maryland Lottery $2 Million VaxCash Promotion! From May 25th – July 3rd, one lucky vaccinated Marylander will win $40,000 each day! And on July 4th, one lucky vaccinated Marylander will win $400,000! Learn more here: https://t.co/cUK1ERVCdF pic.twitter.com/sxZRGOlqO8

— Maryland Lottery (@MDLottery) May 20, 2021