Ohio otorgará a cinco residentes $1 millón de dólares para cada uno en lotería de vacunas

Todas las órdenes de salud con restricciones por la pandemia de coronavirus en Ohio se levantarán el 2 de junio, anunció el gobernador Mike DeWine en su discurso estatal el miércoles.

➡@OHDeptofHealth will remove all pandemic health orders, except those for nursing homes & assisted living facilities, on June 2. This will give anyone not vaccinated time to get the one-shot J&J vaccine or the first dose of Pfizer/Moderna and be well on the way to immunity. — Governor Mike DeWine (@GovMikeDeWine) May 12, 2021

“Es hora de poner fin a las órdenes de salud. Ha pasado un año”, dijo DeWine. “Has seguido los protocolos. Has hecho lo que te pedimos. Has luchado con valentía contra este virus. Y ahora, nuestros casos han disminuido, y tenemos un arma probada y comprobada en la vacuna que todos los residentes de Ohio de 12 años y más pueden utilizar”, reportó 10 WBNS.

El gobernador también anunció el miércoles que el estado de Ohio otorgará 5 estímulos de $1 millón de dólares a cinco residentes que se vacunen contra COVID-19, en un esfuerzo por aumentar los porcentajes de vacunación, reportó CBS News.

“En dos semanas a partir de esta noche, el 26 de mayo, anunciaremos un ganador de un sorteo separado para los adultos que hayan recibido al menos su primera dosis de la vacuna. Este anuncio ocurrirá cada miércoles durante cinco semanas, y el ganador cada miércoles recibirá un millón de dólares”, dijo DeWine en un tuit el miércoles.

Two weeks from tonight on May 26th, we will announce a winner of a separate drawing for adults who have received at least their first dose of the vaccine. This announcement will occur each Wednesday for five weeks, and the winner each Wednesday will receive one million dollars. — Governor Mike DeWine (@GovMikeDeWine) May 12, 2021

Los sorteos serán realizados por la Lotería de Ohio, dijo DeWine. Todos los residentes mayores de 18 años son elegibles, siempre que hayan recibido al menos una dosis de la vacuna COVID-19.

Los ganadores serán elegidos de la base de datos de registro público de votantes del estado. Aquellos que no estén registrados para votar pero quieran ser incluidos en el sorteo pueden inscribirse a través de un sitio web que estará disponible en las próximas semanas.

Los fondos para los premios de $5 millones de dólares y los costos de ejecución del sorteo provendrán de los fondos de ayuda federales por COVID-19 existentes, según DeWine. El gobernador especificó para qué se habían asignado originalmente los fondos.

“Sé que algunos dirán: ‘¡DeWine, estás loco! Esta idea de un millón de dólares para sortear tuya es una pérdida de dinero’. Pero realmente, el verdadero desperdicio en este punto de la pandemia, cuando la vacuna está disponible para cualquiera que la desee, es una vida perdida por COVID-19″, tuiteó DeWine el miércoles.

I know that some may say, “DeWine, you’re crazy! This million-dollar drawing idea of yours is a waste of money.” But truly, the real waste at this point in the pandemic — when the vaccine is readily available to anyone who wants it — is a life lost to COVID-19. — Governor Mike DeWine (@GovMikeDeWine) May 12, 2021

También ofrecen premio de becas para jóvenes que se vacunen

DeWine también anunció una lotería separada que ofrece becas para aquellos que estén vacunados pero sean menores de 18 años. Esta lotería también elegirá un ganador por semana durante cinco semanas a partir del 26 de mayo.

“El ganador recibirá una beca completa de cuatro años para nuestras universidades del estado de Ohio“, tuiteó DeWine. “Esto incluirá matrícula, alojamiento y comida, y libros.

On Wednesday, May 26th, we will announce the winner of a drawing of all those 17 years old and under who have been vaccinated, and the winner will receive a full, four-year scholarship to our State of Ohio universities. This will include tuition, room and board, and books. — Governor Mike DeWine (@GovMikeDeWine) May 12, 2021

DeWine también anunció el miércoles que el Departamento de Salud levantará todas las órdenes de salud relacionadas con COVID el 2 de junio, “excepto las de hogares de ancianos e instalaciones de vida asistida”.

Esto incluye todos los mandatos de uso de mascarillas y de distanciamiento social, aunque DeWine señaló que las empresas y las escuelas individuales aún pueden optar por hacer cumplir sus propias reglas.

“De hecho, basándonos en las experiencias de otros estados, esperamos que muchas tiendas o negocios requieran distanciamiento social y enmascaramiento”, dijo DeWine.