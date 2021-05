La mitad de la población adulta de Estados Unidos ya está vacunada contra COVID-19

WASHINGTON – Estados Unidos alcanzó este martes la vacunación completa del 50 % de su población adulta, a la vez que continúa el descenso en los números de contagios y muertes al día por COVID-19 en la batalla contra la pandemia, que deja ya más de 590,000 fallecidos en el país desde el comienzo del pasado año.

Según los datos de los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades (CDC), el 50% de la población ya está completamente vacunada, lo que supone más de 129 millones de personas; mientras que el 61.6%, más de 158 millones, tiene al menos una dosis de las vacunas COVID-19 ya inyectada.

It takes 2 weeks after #COVID19 vaccination to be fully vaccinated.

As of May 24, 2021, more than 163 million people across the United States had received at least one dose of #COVID19 vaccine. Of those, more than 130 million are fully vaccinated.

