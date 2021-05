Josh Taylor gana sus cinturones en el ring, pero los pierde en el aeropuerto

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Josh Taylor viene de consagrarse monarca absoluto de la división de peso súper ligero, luego de vencer por decisión unánime a el mexicoamericano, José Ramírez. Sin embargo, lejos de perder sus cinturones dentro del ring, el escocés los perdió en un aeropuerto. Así lo informó el mismo boxeador.

Private jet & champagne sippin. Team undisputed flying in style. @MTKGlobal are. Best management company in the world 👌🏼🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🌪 pic.twitter.com/lHref2ksQm — Josh Taylor (@JoshTaylorBoxer) May 25, 2021

Taylor le habría informado a la aerolínea United Airlines que había perdido sus cinturones de boxeo. “ ¡Han perdido los cinturones esos hijos de…! Hemos aterrizado en Heathrow para recoger las maletas y no están allí. Así que he perdido todos mis cinturones”, indicó Taylor.

Hay formas y formas de perder cinturones mundiales, aunque lo de Josh Taylor no parece haberse visto antes ¡Cuánto despiste, por favor!https://t.co/rUGWivLIqW — Izquierdazo Boxeo (@IzquierdazoBox) May 26, 2021

Según los reportes el boxeador habría aterrizado en el Reino Unido, pero salió con las manos vacías. “He ganado mis cinturones, pero los he perdió al mismo tiempo”, expresó Josh. Sin embargo, el escocés se mostró algo despreocupado y con la plena seguridad de que aparecerán. “Tenemos todo lo que necesitamos conseguir, así que probablemente estarán aquí en uno o dos días”, consideró.

Josh Taylor is incredibly chill about losing all his belts on his journey home. 😂@JoshTaylorBoxer | #RamirezTaylorpic.twitter.com/jjTBokgkuM — The Sportsman (@TheSportsman) May 26, 2021

“Va a costar mucho quitarme la sonrisa de la cara, eso es seguro. Soy el hombre más feliz en este momento”, expresó Taylor haciendo referencia a su última victoria sobre José Ramírez.

Finalmente la tranquilidad rindió frutos. En el marco de una entrevista para BBC Sport, Taylor mostró que los cinturones ya se encuentran de nuevo en su posesión y en este sentido, el inconveniente no pasó a mayores.

🗣️ ‘The belts are back in the place they belong’ 🥊🤣 Undisputed light welterweight champion @JoshTaylorBoxer on his lost belts being found, and what boxing may need to take a back seat for in the coming months… 💒 pic.twitter.com/mbXWnnX679 — BBC Sport Scotland (@BBCSportScot) May 27, 2021

Josh Taylor unificó los cinturones de CMB y la OMB, luego de su pelea con Ramírez. Además, el púgil ya poseía en su poder los de AMB y la FIB. En este sentido se convirtió en el primer escocés que logra ganar cuatro títulos principales.

The moments following the #RamirezTaylor final bell were as powerful as they come 🙏 FULL BTS VIDEO ➡️ https://t.co/1W9A8sBd7C pic.twitter.com/aqPoMMidKk — Top Rank Boxing (@trboxing) May 26, 2021

El próximo paso de Taylor será enfrentar a el boxeador británico, Jack Catteral. “Tengo a Catteral y es lo primero que debería hacer. Él estuvo de acuerdo en hacerse a un lado para que la pelea con Ramírez sucediera, así que si debo enfrentarlo a continuación, será lo que haré”, sentenció el escocés.

Con información del Izquierdazo.

