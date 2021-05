Operador de tren ligero de San José alertó a compañeros del tiroteo antes de morir asesinado

Un operador de trenes de la Autoridad de Transportes del Valley (VTA, por sus siglas en inglés) que murió en el tiroteo en las instalaciones de San José se expuso a las balas cuando trató de ayudar a otros a escapar. Sus compañeros le dijeron a la familia que para ello abandonó la seguridad de la oficina donde él y otras personas se habían resguardado.

Taptej Singh, un hombre casado y con una hija de un año y un hijo de tres, murió baleado el miércoles por la mañana en una escalera de un edificio de VTA, según publicó The Mercury News. En el mismo lugar fallecieron otras ocho personas en lo que se considera uno de los peores tiroteos masivos de la historia del área de la había.

"We are in very deep grief," said Taptej Singh's uncle, Sakhwant Dhillon. "He told people, 'be careful, hide.' He was running around the building to save others' lives. He was a good person. He helped everybody." https://t.co/cVvnbDVVhM

— Mercury News (@mercnews) May 27, 2021