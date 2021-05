Hay varios hispanos entre las víctimas del tiroteo de San José; aparece video del tirador antes del ataque

Las autoridades identificaron la noche del miércoles a las ocho víctimas del tiroteo en San José ocurrido por la mañana en una instalación de transporte ferroviario de Silicon Valley, California.

La oficina forense del Condado de Santa Clara dijo que las personas que murieron en el atentado son Adrián Balleza, de 29 años; José Dejesus Hernández III, de 35; Taptejdeep Singh, de 36; Michael Joseph Rudometkin, de 40; Paul Delacruz Megia, de 42; Timothy Michael Romo, de 49; Adbolvahab Alaghmandan, de 63, y Lars Kepler Lane, de 63.

El tirador, que también murió, fue identificado horas antes como Samuel Cassidy, un hombre blanco de 57 años, quien según el alcalde de San José conocía a todas sus víctimas.

El Departamento del Sheriff del Condado de Santa Clara dijo que la investigación preliminar indica que el sospechoso se pegó un tiro.

De acuerdo con reportes de medios locales, Cassidy tenía problemas de temperamento y solía quejarse mucho de su trabajo, la Autoridad de Transporte del Valle del Silicón (VTA), a pesar de que sus ingresos como empleado de mantenimiento rebasaron los $160,000 dólares en 2019, último año de información disponible, según un reporte del canal local de ABC.

El diario The Mercury News de San José dijo que la exesposa del tirador, identificada como Cecilia Nelms, reveló que Cassidy “con frecuencia hablaba enojado acerca de sus compañeros de trabajo y sus jefes”, y que en ocasiones le dirigía su furia a ella. La pareja se divorció en 2005.

“Él simplemente pensaba que algunas personas tenían cosas más fáciles en el trabajo, y que él recibía los trabajos más duros”, dijo la mujer según el diario.

The gunman in the deadly shooting at VTA rail yard in San Jose has been identified as Samuel Cassidy an employee of the VTA, according to authorities. At least 9 people are dead, including the suspect. pic.twitter.com/M7BCx8Vzlr

El lugar del tiroteo es un complejo de vías donde los trenes ligeros son organizados para realizar sus recorridos o donde son estacionados. El trágico ataque fue reportado a las 6:34 am.

Un video de seguridad obtenido por medios locales muestra presuntamente a Cassidy al abandonar su casa antes de irse al trabajo y perpetrar el tiroteo. Se le ve meter en su camioneta una bolsa grande donde posiblemente llevaba el arma. Hasta ahora no se han divulgado detalles al respecto.

Poco después, la casa ardió en llamas. Un vecino grabó el incendio, presuntamente planeado por Cassidy. Las autoridades lo investigaban.

#BREAKING Neighbor Doug Suh shot this video with his cell phone of ⁦ @VTA ⁩ shooting suspect’s home bursting into flames early this morning, about the same time the shooting began at the VTA Corp yard, 11 miles away. #abc7now pic.twitter.com/FZrrxezuCv

El presidente Joe Biden lamentó el enésimo tiroteo masivo en Estados Unidos. “Estamos esperando muchos de los detalles de este nuevo tiroteo masivo en San José, pero hay algunas cosas que ya sabemos. Hay al menos ocho familias que nunca volverán a estar completas. Cada vida arrebatada por una bala perfora el alma de nuestra nación”, escribió en sus redes sociales.

We are still awaiting many of the details of this latest mass shooting in San Jose, but there are some things we know for sure. There are at least eight families who will never be whole again. Every life taken by a bullet pierces the soul of our nation.

We must do more.

— President Biden (@POTUS) May 26, 2021