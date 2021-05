El mensaje de Koke al presidente del Barcelona para que Messi llegue gratis al Atlético de Madrid

El futuro de Messi en el FC Barcelona es incierto. Se desconoce si el futbolista argentino seguirá en la institución blaugrana o se marchará a otro club. Ante la incógnita, el capitán del Atlético de Madrid, Koke Resurrección, le mandó un mensaje al presidente de la institución Culé, Joan Laporta. El mediocampista “Colchonero” le dijo al dirigente que si le dejaban gratis a Messi, sería bien recibido en Madrid.

En el marco de un programa español llamado “La Resistencia”, el férreo capitán del equipo de Diego Simeone, respondió a las preguntas con cierta pizca de humor motivado por la escancia del programa. En este sentido, salió el tema del futuro de Messi sobre la mesa.

El presentador del programa, motivó a que el futbolista del Atlético le mandara un mensaje a Joan Laporta, presidente del FC Barcelona. El mediocampista fue enfocado por las cámaras y dijo: “Laporta, si es gratis, a Messi, que acaba el contrato, le recibimos con los brazos abiertos y muy felices”.

Este pintoresco mensaje surge en medio de incertidumbres sobre el futuro de Messi. Los reportes de España indican que el conjunto blaugrana ya tendría una nueva oferta para el jugador argentino. Sin embargo, Lionel es vinculado con equipos de Francia, Inglaterra y Estados Unidos.

Barcelona have offered Lionel Messi a contract that could see him tied to the club until the age of 40… https://t.co/Bm5cragrGJ

— CaughtOffside (@caughtoffside) May 27, 2021