Se armó el “Pistolero”: Luis Suárez disparó contra el FC Barcelona

El Atlético de Madrid termino de concretar una hazaña en La Liga de España. “El Colchonero” logró el campeonato y una de sus principales figuras fue Luis Suárez, el “desecho del FC Barcelona“. El futbolista uruguayo fue duramente criticado por la directiva blaugrana, pero el tiempo le dio una revancha y pudo ser clave en la obtención de un trofeo por sobre sus ex compañeros.

ATLETI ARE CHAMPIONS! 🏆 Just look what the winning goal meant to @LuisSuarez9! ❤️🤍❤️🤍❤️🤍❤️#LaLigaFanCam pic.twitter.com/XKbLH1LGyW — LaLigaTV (@LaLigaTV) May 22, 2021

En el marco de una entrevista en El Partidazo de Cope, el delantero se destapó y habló sin tapujos sobre su experiencia en el partido decisivo y la razón de su llanto descontrolado. “Las lágrimas fueron de felicidad. Uno no va a ir en contra del Barcelona. Fue por la situación. Le voy a estar agradecido al Barcelona”.

Look what it means to Luis Suarez 😢❤️ (via @LaLigaEN)pic.twitter.com/KgAI0B9GmL — ESPN FC (@ESPNFC) May 22, 2021

Sin embargo, pese a mostrarse agradecido, el jugador no desaprovechó el momento para señalar a los culpables de que se marchara del Barcelona. “Uno no va a ir en contra del Barcelona nunca, porque me lo ha dado todo y me ha permitido estar en la élite, pero obviamente que el presidente dijese todo lo que dijo en la prensa en lugar de llamarme a mí“, criticó el uruguayo.

Además, el futbolista insinuó haber sido utilizado para mantener a algunos referentes en el equipo, pero cuando llegó su momento no tuvieron contemplaciones.

“En el momento que querían que se quedase Leo me llamaban a mí para que le convenciese, para que hablara con Griezmann… y ¿por qué no me llamaron a mí en el momento de querer que me fuese? Que vengan y me lo expliquen, o que el entrenador venga y me diga que no cuenta conmigo”, señaló.

Suárez arremetió contra su antiguo entrenador, Ronald Koeman. El delantero consideró que al holandés le faltaba personalidad. “A Koeman le entendí ‘me dijeron que te dijera‘, porque después de dejarme 3 partidos fuera luego me dijo ‘si mañana no se soluciona yo voy a contar contigo contra el Villarreal’. Ahí te das cuenta que tanta personalidad no tiene“.

“El pistolero” indicó que hasta los momentos ningún miembro de la directiva del FC Barcelona lo ha felicitado y confesó haber sentido la necesidad de pasarles alguna imagen de su logro. “Ninguno me felicitó, pero estuve yo a punto de mandar una fotito“.

Finalmente, el experimentado delantero indicó estar feliz en el Atlético y aseguró estar dispuesto a continuar en la institución. “Estoy feliz acá y es imposible decir que me voy. Si el club dice que me quede, sin ningún problema“, concluyó.

