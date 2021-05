Los latinos se quedan atrás en la vacunación

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

En el condado de Orange, la comunidad latina ha sufrido casi el 47% de los casos de COVID-19 (127,840 de un total de 272,000 infecciones); además del 38% de las muertes (1,918 de un total de 5,049).

A pesar de ello, este grupo ha estado rezagado con menos del 25% de las vacunas distribuidas, según los mismos datos de la Agencia de Salud (HCA).

Por ello, en los esfuerzos de vacunación del condado, los supervisores buscaban aprobar este martes un contrato de $ 20 millones para distribuir las vacunas con proveedores anónimos, aunque han aclarado que incluirán a las numerosas clínicas comunitarias que ya tienen la infraestructura de atención para las personas.

De acuerdo con la doctora Margaret Bredehoft, subdirectora de Servicios de Salud Pública de la HCA, el organismo “busca apoyar, y no

reemplazar, el increíble trabajo que están haciendo nuestros socios comunitarios para promover la vacunación contra el COVID-19”.

“El objetivo general de la Agencia de Salud (HCA) es vacunar a 640,000 residentes quienes aún no se han inmunizado por diversos motivos… Son difíciles de contactar, no tienen tiempo o carecen de acceso o enfrentan algún obstáculo para recibir la vacuna”, indicó el tema en la agenda de la Junta a tratar este martes.

Actualmente,el 48% (1.5 millones) de los 3.2 millones de habitantes del condado han recibido al menos una dosis de las vacunas Pfizer, Moderna o la única dosis de Johnson & Johnson.

Diferencias abismales de vacunación

El condado de Orange tiene una población total de 3.2 millones de habitantes y el 34% son de origen latino, indican estadísticas de 2019 dadas a conocer por el Censo de Estados Unidos.

Por ejemplo, Santa Ana es una ciudad de 255,000 habitantes, donde el 76.6% o 255,000 personas son de origen latino.

Sin embargo, la Agencia de Salud informa que oficialmente apenas el 18.6% de personas menores de 65 años que viven el código postal 92701, en Santa Ana, han sido vacunadas.

Lo anterior representa 8,684 personas de un total de 46,625 residentes que viven en áreas de hogares hacinados, desde el norte de la calle 17 hacia el sur de la avenida McFadden, y desde el oeste en la calle Bristol hacia el oeste de la avenida Tustin.

Por el contrario, la afluente zona del código postal 92618 de Irvine —donde la mayor parte de su población es gente blanca— el 87.6% (27,627 de un total de 31,458 personas) ya fueron vacunadas en totalidad.

Los bajos porcentajes de inoculación también se reflejan en otras ciudades con amplia población latina como Anaheim, Buena Park, Costa Mesa, Fullerton, Garden Grove, Laguna Niguel, Lake Forest, Mission Viejo, Orange, Rancho Santa Margarita, San Clemente, Tustin y Westminster.

Se teme nueva ola de contagios

El condado de Orange también se prepara para eliminar el uso de la mascarilla y otras restricciones, a partir del 15 de junio, según los lineamientos dados a conocer por el gobernador de California Gavin Newsom.

Pero, con los bajos porcentajes de vacunación en la comunidad latina, existe la preocupación de que vaya a surgir una nueva ola de contagios decoronavirus.

“La gente está tranquila, confiada y se ha relajado;… Hasta ya se oyen las bandas [musicales] en los vecindarios”, dijo Isabel Becerra, directora ejecutiva de la Coalición de Centros de Salud Comunitarios del condado de Orange.

“Muchos hemos perdido amigos o familiares en la comunidad y pienso que sí tendremos una nueva ola”.

Becerra señaló que esa posibilidad es grande “porque va a ser difícil que, de aquí al15 de junio alcancemos la inmunidad de rebaño y nos falta mucho… La gente ya está [muy] confiada, haciendo sus fiestas, bautismos o quinceañeras o están bajando la guardia”.

Por lo pronto, Zayda Rivera, de 41 años de edad y residente de Santa Ana dice que ya no está preocupada del todo. Ella fue inoculada con la vacuna Johnson & Johnson, en una sala del Consulado General de México en esa ciudad, a donde acudir a tramitar unos documentos.

“No me había vacunado porque no sabía a dónde ir”, dijo la mujer nacida en el estado de Guerrero, México. “En internet salían páginas y páginas [de información] y no las entendía”.

Zayda envió un mensaje a la comunidad latina del condado de Orange: “Yo me he vacunado porque tenía miedo infectarme e infectar a mis hijos; me gustaría que todos fueran a vacunarse por el bien de la comunidad y evitar contagios”.

Por su parte, la cónsul mexicana encargada de la sede diplomática, Mónica Ochoa Palomares dio a conocer que, desde el pasado 6 de mayo casi un centenar de sus connacionales han sido inmunizados.

“La gente viene y hace sus trámites y nosotros les ofrecemos la oportunidad de vacunarse para que aprovechen el tiempo”, dijo la cónsul.

¿Dónde encontrar ayuda?

Si deseas vacunarte en las oficinas del Consulado de México localizado en la ciudad de Santa Ana, en el condado de Orange, llama al 1(714) 581-4948, de lunes a viernes de 8:00 a.m., a 5:00 p.m. para más información o escribe al correo electrónico: documentacionsta10@sre.gov.mx