San José le llora a las víctimas del tiroteo, cuyos trabajos por sí mismos eran peligrosos

Mientras las investigaciones continúan para determinar el motivo del trágico tiroteo en San José, California, la comunidad del Valle del Silicón recuerda a los nueve hombres que perdieron la vida por el ataque en una central ferroviaria y se conoce más acerca de ellos.

Los nueve hombres que murieron a manos de Samuel Cassidy, quien presuntamente se suicidó, eran trabajadores de la Autoridad de Transporte del Valle del Silicón (VTA), se confirmó este jueves en una conferencia de prensa.

El tirador, de 57 años, era un amargado compañero de trabajo y un hombre solitario que en el pasado abusó sexualmente de su pareja. Cassidy habría escogido a sus víctimas, según las autoridades.

The scene at San Jose City Hall, where hundreds have gathered for a vigil to mourn the nine victims killed in yesterday’s shooting. pic.twitter.com/NbihdJxZdC

Al darse a conocer los trabajos que desempeñaban los nueve empleados de VTA se supo también que su ocupación era en algunos casos peligrosa. Los detalles han sido divulgados por personal de VTA a través de distintos medios de comunicación, además de testimonios de familiares y amigos de las víctimas.

Michael Joseph Rudometkin, de 40 años, trabajaba en la línea eléctrica que corre en lo alto sobre postes. Antes fue mecánico de VTA. Era amigo del concejal de San José, Raúl Peralez.

Lars Kepler Lane, de 63 años, trabajaba en la línea eléctrica en las alturas. Antes fue electromecánico. Iba a festejar su cumpleaños este fin de semana. Le sobreviven su esposa y cuatro hijos.

Taptejdeep Singh, de 36 años, era operador del tren ligero. Antes fue operador de autobús. Singh, quien nació en India y llegó a California hace 17 años, es el hombre que alertó a otros empleados acerca del tiroteo, salvándoles la vida mientras él se ponía en mayor riesgo de perder la suya. Le sobreviven su esposa e hijos de 1 y 3 años.

José Dejesus Hernández III, de 35 años, era empleado de mantenimiento de subestación. Antes fue mecánico y electromecánico. La familia de José proviene de México, en donde se encontraba su padre visitando a parientes cuando ocurrió el tiroteo.

Paul Delacruz Megia, de 42 años, era superintendente asistente en administración de servicio. Antes fue operador de autobús, operador de tren ligero, supervisor de transporte y supervisor de división de tránsito.

THREAD: The nine victims of the San Jose VTA shooting were husbands, fathers, brothers and sons. They ranged in age from 29 to 63. One was a "tinkerer" who could fix anything. Another was "the life of the party." Two spent their final moments helping coworkers get to safety. pic.twitter.com/e0cEtMQJGF

