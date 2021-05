Jardinero de los Giants le roba un jonrón a Albert Pujols en el noveno inning y evita el triunfo de los Dodgers

El dramatismo se adueñó del estadio de Los Angeles Dodgers la noche del viernes con un noveno inning en el que Albert Pujols parecía convertirse en el héroe de un triunfo de voltereta en contra de los San Francisco Giants, solo para terminar siendo víctima de una maravillosa atrapada que le robó de un jonrón cuando los Dodgers y sus fans ya empezaban a celebrar.

Mike Tauchman es el nombre del jardinero izquierdo de los Giants que corrió hacia atrás, saltó con un “timing” perfecto y luego atrapó la pelota cuando ésta volaba por encima de la barda mientras Albert Pujols miraba el vuelo de su cañonazo, aunque no totalmente seguro de que tenía la suficiente dinamita.

Una jugada de fantasía que salvó a los Giants y envió el juego a entradas extras con pizarra de 5-5.

Oh my god Albert Pujols was THIS close to Walking it Off! Mike Tauchman is an DOG!🔥🔥🔥pic.twitter.com/cUVm28oYBt

— Jose Bouquett (@josebouquett) May 29, 2021