Fallece piloto de Moto3 tras terrible accidente

El piloto suizo Jason Dupasquier, de 19 años, falleció como consecuencia de las graves lesiones que se produjo en la caída que sufrió en el último minuto de la sesión de clasificación para el Gran Premio de Italia de Moto3 en el circuito de Mugello y en la que se vieron involucrados el japonés Ayumu Sasaki y el español Jeremy Alcoba.

We’re deeply saddened to report the loss of Jason Dupasquier

On behalf of the entire MotoGP family, we send our love to his team, his family and loved ones

You will be sorely missed, Jason. Ride in peace pic.twitter.com/nZCzlmJsVi

