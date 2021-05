AMLO lamenta que EE.UU. “no haya tomado en serio” el responder sobre el financiamiento que realiza a grupos opositores en México

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dijo lamentar que el gobierno de Estados Unidos “no haya tomado en serio” el dar una respuesta sobre el financiamiento que está realizando a grupos políticos opositores a su gobierno en México.

“Muy lamentable que el Gobierno de Estados Unidos no haya tomado en serio nuestra petición, por eso vamos a seguir insistiendo de manera respetuosa, de que ya no estén financiando a grupos políticos de México y lo mejor sería que no intervinieran para financiar a ningún grupo político en ningún país del mundo, porque se tiene que ser respetuoso de la independencia de los países”, dijo.

“Los grandes estadistas que han gobernado Estados Unidos, lo han hecho valer, se me viene a la memoria lo que hizo Franklin Delano Roosevelt en ese sentido de ser respetuosos de la política interna de otras naciones y lo han hecho otros estadistas, de modo que vamos a esperar el resultado”, señaló.

“Es la Embajada de Estados Unidos la que reparte el dinero de acuerdo a las pruebas que se tienen Es un asunto hasta corriente, no sólo de fondo sino de forma, esto no debe hacerse, no tiene que ver con la buena política exterior o la cooperación entre los pueblos, con las relaciones de amistad, con la buena vecindad, con la soberanía de los países tanto de Estados Unidos como de México”, relató.

En su conferencia mañanera, el mandatario mexicano insistió en que los grupos que reciben dinero de parte de la Embajada de Estados Unidos son grupos de presión que participan en la política del país.

“No ha habido ninguna respuesta, la estamos esperando, te refieres al financiamiento que reciben organizaciones de la supuesta sociedad civil, que en realidad son organizaciones políticas, no son partidos, pero sí son grupos de presión u organizaciones que participan en política, como se está haciendo actualmente, como es público y notorio”, mencionó.

“Si actuaran con escrúpulos morales, los que reciben estos recursos, estarían ahora expresando que van a cambiar y que ya no van a aceptar este financiamiento, pero no, se han quedado callados y alegan de que no están ellos haciendo política cuando es de dominio público, no hace falta presentar pruebas, ellos están entregados por completo a hacer campaña en contra de nosotros”, expresó.

Precisó que el financiamiento que está realizando Estados Unidos es una intromisión a la vida pública de México.

“Eso es indebido, el que el Gobierno de Estados Unidos entregué dinero a estas organizaciones, más en tiempos electorales, nunca debería de hacerse, no tienen por qué entregar dinero a estas organizaciones, es una intromisión a la vida pública de nuestro país y México es un país independiente, libre, soberano, no tienen por qué hacerlo”, afirmó.

