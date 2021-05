AMLO llama a votar sin miedo en las elecciones del 6 de junio en México y hacer valer la democracia sin violencia

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

A solo unos días de celebrarse las elecciones intermedias en México, el próximo domingo 6 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador, llamó a los todos los mexicanos a hacer valer la democracia de manera pacífica y “no caer en la trampa de la violencia”.

“Es un llamado a todos los mexicanos, a todos, mujeres y hombres de todas las religiones, a los libres pensadores, a los militantes de los partidos, a los ciudadanos independientes, a todos y a todas que apostemos a hacer valer la democracia de manera pacífica, sin violencia, no caer en la trampa de la violencia, ese es el llamado a todos y esperar a que el pueblo decida.”

Desde Palacio Nacional, el mandatario mexicano pidió en su llamado que no se utilice el dinero del presupuesto para favorecer a candidatos o partidos políticos.

“Que no haya fraude electoral, que no se utilice el dinero del presupuesto para favorecer a ningún partido, a ningún candidato, que no se utilice dinero de procedencia ilícita para favorecer a candidatos o partidos”, señaló.

Andrés Manuel López Obrador se pronunció en contra de realizar prácticas que han manchado las elecciones en el pasado en México y pidió a los ciudadanos no tener miedo y salir a votar.

“Que no se compren votos, que no se repartan despensas, frijol con gorgojo, que dejen de hostigar a la gente y que el pueblo de manera libre decida de acuerdo a lo que le dicte su conciencia”, expresó.

“Y nada de acarreos, nada de ratón loco, nada de que voten los finados, nada de relleno de urnas, nada de falsificación de actas, nada de toma de casillas, nada de violencia y en especial que las elecciones transcurran en paz, que no se caiga en ninguna provocación”, afirmó.

“Que no salgan a provocar, que no manchen el nombre de México, que las elecciones sean en paz libres, y también que no haya miedo, hay que salir a votar, hay que salir a participar”, afirmó.

El mandatario tabasqueño pidió a los actores políticos del país no realizar prácticas fraudulentas durante las elecciones para que no se dañe la imagen pública de México y “salga limpio”.

“Llamado a que todos nos portemos bien en nombre de México a que salga limpio… Voto libre, secreto, nada de que te doy esta boleta ya marcada, te la metes a la camisa, te metes a votar, metes la marcada y me traes la no marcada que te dieron y te pago, eso no, ¡ya basta!”

“Si lo hicieron así, que piensen que se afecta a todos, si lo hacen de esa manera, se daña la vida pública de México… De qué sirve ir al estadio y decir México, México, México si se es mapache electoral”

Para estas elecciones intermedias del próximo domingo 6 de junio, en México se renovará por completo la Cámara de Diputados (500 lugares o curules); 15 gubernaturas; 30 congresos locales; 1900 ayuntamientos y juntas municipales.

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral de México (INE) se tienen inscritos en el padrón electoral 94,800,000 ciudadanos con la posibilidad de votar.

