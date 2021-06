Horóscopo: Qué le espera al signo de Sagitario en junio del 2021

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

SAGITARIO

TUS PLANETAS ESTE MES. Con Marte y Plutón en la zona del dinero, los cambios en este sentido van a ser inevitables. No retener es la consigna y no acumular por temor a quedarte sin nada. El primer paso va a ser ver qué valor le das a lo que haces.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Excelente momento para abordar proyectos con otros. Todo lo compartido trae abundancia, incluso a nivel económico. Tu energía mental, veloz y con una lucidez incuestionable; tu energía física, necesitando cuidado y reposo. No hagas más de lo que puedas.

AMOR Y SEXO. Coincidencias, armonía y encuentros de una profundidad emocional que no experimentaste hasta ahora. Si no estás en una relación, una movida afectiva importante va a cambiar tu estado emocional. Todo para disfrutar y para construir.

EL DESAFÍO. Para preguntas complejas, respuestas simples; así te van a entender.

LA OPORTUNIDAD. Un viaje que estaba en veremos se concreta antes de lo imaginado.

TU ALIADO. Cáncer sabe qué es bueno para ti.

