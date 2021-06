Sergio Agüero agradeció a más de 60 empleados del City con relojes de más de $1,400 dólares

Antes de viajar a España para ser anunciado como jugador del FC Barcelona, Sergio Agüero regaló a los empleados del Manchester City relojes marca Hublot o Tag Heuer.

De esta manera, el argentino agradeció a las personas que suelen trabajar detrás del telon, pero que son imprescindibles en el funcionamiento del club citizens. El “Kun” jugó en el City durante 10 años en los que se convirtió en máximo goleador de la institución, con 260 goles, y ayudó a ganar cinco títulos de Premier League, por lo que se convirtió en una leyenda sky blue.

La información de la generosa despedida de Agüero fue documentada por The Athletic y republicada por el diario argentino “La Nación”.

Sergio Aguero is leaving Manchester City, but he took care of his team's staff on the way out:

◽️ Bought each staffer an engraved Hublot or Tag Heuer watch

◽️ Raffled off his Range Rover to one of the team's kit staff pic.twitter.com/auqI7eW2yn

— The Athletic (@TheAthletic) June 1, 2021