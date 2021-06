Los Universal Studios Hollywood contratará a más de 2 mil personas en verano

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Conscientes de la importancia de la reactivación económica en el país, los Universal Studios Hollywood, en especial, en California, anunció, en un comunicado, que abrirán 2,000 mil vacantes para todo los interesados en laborar en sus popular parque temático.

Universal Studios expuso que están ofreciendo a los futuros empleados la oportunidad de trabajar dentro de la emocionante industria del entretenimiento y junto con algunas de las atracciones más populares jamás creadas para tal efecto.

De acuerdo con el comunicado hay una variedad de puestos a cubrir, así como también de horarios flexibles para quienes están interesados. éstos van del tiempo completo, medio tiempo y estacional, hasta oportunidades de carrera profesional. Esto último es fundamental para aquellos que desean un trabajo duradero.

La empresa informó que los trabajos disponibles incluye aquellos en atracciones, entretenimiento, incluidos asistentes de producción y controladores de espectáculos, relaciones con los visitantes, servicios de parques, guardarropa, tiendas, estacionamiento y alimentos, incluidos puestos como camareros.

La diversidad de los puestos solicitados permite a los interesados múltiples opciones a elegir con base en sus capacidades y perfiles laborales, incluso hay suficientes puestos para aquellos que tienen habilidades con la gastronomía, pues se buscan baristas, cocineros, panaderos, asistentes de puestos de comida.

Además, Universal Studios Hollywood no solamente está aperturando espacios laborales para temas relacionados con la atención y acción dentro del parque, ya que ofrece puestos disponibles para áreas esenciales como finanzas, marketing, recursos humanos, temas referentes con la ingeniería, salud y seguridad ambiental.

Los interesados en los empleos tendrán la oportunidad de conocer a detalle cómo es el proceso de producción y los temas relacionados con la industria de Hollywood para hacer películas y producciones de televisión, con ello los empleados podrán tener una mejor interacción con los visitantes.

Los Universal Studios cuentan con grandes atracciones que se han ganado el gusto del público como es el caso del Jurassic World: The Ride, que ahora presenta al dinosaurio completamente nuevo y extraordinariamente realista, el Indominus rex.

Además hay atracciones muy divertidas como es el caso The Secret Life of Pets: Off the Leash!, The Wizarding World of Harry Potter y Despicable Me Minion Mayhem, entre muchas otras más.

Los visitantes también podrán disfrutar atracciones que muestran cómo se hacen los detrás de escena, que lleva a los visitantes a través de un auténtico estudio de producción.

En éstos, se ven los escenarios al aire libre y estudios icónicos utilizados en más de 8,000 películas y programas de televisión, así como atracciones dinámicas basadas en películas como King Kong 360 3D y Fast & Furious—Supercharged.

También te puede interesar: Nestlé reconoce que un 60% de sus productos no pueden ser considerados “saludables”