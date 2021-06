Dos niños de 12 y 14 años balean a la policía de Florida durante más de una hora y media

Los policías del condado de Volusia, en Florida, jamás podrán olvidar lo que ocurrió el miércoles cuando dos niños, de 12 y 14 años, balearon a los oficiales durante más de una hora y media. Los agentes esperaron tanto tiempo porque no querían abrir fuego contra los menores.

“Se hicieron avanzadillas, varias avanzadillas, antes de que no les quedará otra opción que devolver el fuego”, dijo Mike Chitwood, sheriff del condado de Volusia durante una comparecencia pública.

La policía confirmó después que los niños se habían escapado de un orfanato y allanaron una casa de la zona. Ahí encontraron varias armas que utilizaron para disparar contra los agentes que acudieron al lugar para tratar de convencerlos para que se rindieran.

“¿Se imaginan la potencia de fuego en esa casa en manos de chicos de 12 y 14 años que quieren amenazar con abrir fuego, desafiando con disparar porque quieren matar a los agentes?”, agregó el alguacil en su intervención.

La adolescente de 14 años resultó herida y fue traslada a un hospital. El niño de 12 continúa en custodia policial y hasta el momento no se sabe qué va a pasar con ellos.

Las autoridades, sin embargo, expresaron su profundo malestar ya que consideran que esta situación podría haberse evitado. Por eso, culpan al Departamento de Justicia Juvenil de Florida por no tomar las debidas precauciones para que los jóvenes no se escaparan y recuerdan que los menores podrían haber provocado una auténtica masacre.

"I don't know what to say. Where have we gone wrong that a 12-year-old and 14-year-old think it's OK to take on law enforcement?" Volusia County Sheriff Mike Chitwood said. https://t.co/FI3m8alQr6

— CNN (@CNN) June 2, 2021