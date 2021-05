Investigan un grafiti en el Museo del Holocausto de Florida como un crimen de odio

MIAMI – “Los judíos son culpables” este es el mensaje que apareció el jueves en forma de grafiti frente al Museo del Holocausto de Florida y que ahora la policía de St. Petersburg está investigando como un crimen de odio.

Las autoridades se percataron del graffiti sobre las 4 de la madrugada. Poco después, un equipo de operarios de la ciudad llegó al lugar para limpiar los restos de la pintura realizada con aerosol de color negro.

La pintada apareció el mismo día que se realizaba una manifestación virtual para conmemorar el “Día de Acción contra el Antisemitismo” tras los crecientes episodios de incidentes antisemitas en Estados Unidos tras el conflicto en el Medio Oriente.

Elizabeth Gelman, directora ejecutiva del Museo del Holocausto de Florida, dijo que “este acto de odio demuestra que el trabajo” del organismo que ella representa “es más importante que nunca”.

These disgusting anti-Semitic acts must end NOW. I'll always stand with Florida's Jewish community and pray that those responsible for this despicable act of hatred are swiftly brought to justice. https://t.co/gpXrhlyHOE

“Seguimos comprometidos con nuestra misión vital de prevenir futuros genocidios y educar a la gente sobre los peligros del antisemitismo y otras formas de racismo y odio. Claramente, nuestra sociedad todavía tiene un largo camino por recorrer” afirmó en declaraciones recogidas por medios locales.

Por su parte, el presidente de la junta del museo, Michael Igel, lamentó que “las lecciones del Holocausto aún no se han aprendido” al tiempo que recalcaba que la comunidad judía “nunca serán intimidados por vándalos cobardes” ni “serán disuadidos de su misión”.

Varios representantes políticos condenaron estos hechos. El senador por Florida, Rick Scott, tildó los hechos como “repugnantes” y pidió que cesaran este tipo de episodios de odio.

Horrified by this act of antisemitic hate on the walls of Florida’s tribute to the millions of lives lost in the Holocaust. This disgusting crime shows exactly why we must preserve this history for future generations, so we may keep our promise of ‘Never again’. https://t.co/dCYjPaXSJp

— Congressman Charlie Crist (@RepCharlieCrist) May 27, 2021