Reportan al menos 2 muertos y 10 posiblemente desaparecidos tras el vuelco de barco en Florida

Dos personas murieron y 10 posiblemente sigan desaparecidas después de que un bote se volcó a unas 18 millas al suroeste de Key West, en Florida.

La Guardia Costera de Estados Unidos rescató a ocho personas el jueves por la tarde alrededor de la 1 p.m., dijo la agencia en un tuit.

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) May 28, 2021