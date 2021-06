Estudiante de Dallas pronunció un discurso contra la prohibición del aborto en Texas. el video se hizo viral y Hillary Clinton elogió a la joven

El discurso que la estudiante Paxton Smith pronunció un discurso contra el aborto en la ceremonia de graduación de su escuela en Dallas, que no fue el que le había mostrado a la escuela.

Smith contó luego que respiró hondo antes de comenzarlo, preguntándose si se le permitiría compartir sus pensamientos sobre la nueva ley restrictiva del aborto en Texas.

“No puedo renunciar a esta plataforma para promover la complacencia y la paz, cuando hay una guerra contra mi cuerpo y una guerra contra mis derechos”, dijo Smith en su discurso en la ceremonia de graduación de Lake Highlands High School en Dallas.

A pesar de haber cambiado su discurso, Smith lo terminó y recibió una gran ovación de sus compañeros de clase y del personal de la escuela.

En los días transcurridos desde su discurso del domingo, el video del evento se ha vuelto viral y Smith ha sido elogiada por decir lo que piensa.

“Tengo sueños, esperanzas y ambiciones. Todas las chicas que se gradúan hoy los tienen”, dijo Smith. Más tarde agregó: “Y sin nuestro aporte y sin nuestro consentimiento, nuestro control sobre ese futuro nos ha sido arrebatado”.

Smith concluyó su discurso diciendo: “No podemos quedarnos en silencio”. Su discurso de graduación ocurrió menos de dos semanas después de que el gobernador de Texas, Greg Abbott, promulgara nuevas restricciones que prohíben el aborto tan pronto como se pueda detectar un latido fetal, a las seis semanas de embarazo.

Como señaló Smith, muchas mujeres no se dan cuenta de que están embarazadas a las seis semanas. La ley no permite excepciones para casos de violación o incesto.

Smith dice que ha recibido cientos de mensajes de apoyo, ya que los videos de su discurso de graduación se compartieron ampliamente en las redes sociales.

En muchos sentidos, el discurso salió mejor de lo que anticipó, especialmente porque la escuela había planteado la posibilidad de que los comentarios se interrumpieran si divergían del guión aprobado.

“Pensé que el micrófono se iba a cortar en un par de minutos, pero no fue así”, dijo Smith a la estación de televisión local WFAA en Dallas.

En los días posteriores, el video de su discurso de graduación publicado en las redes sociales y retuiteado ampliamente, se hizo viral y ha recibido elogios de la comediante Sarah Silverman, quien tuiteó, “Valiente”, y la ex nominada presidencial demócrata Hillary Clinton, quien tuiteó: “Esto requirió agallas. Gracias por no quedarte callado, Paxton”.

This took guts. Thank you for not staying silent, Paxton. https://t.co/DlwEgmMRGN

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) June 2, 2021