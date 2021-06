Por qué los hombres se alejan en una relación de pareja, según su signo zodiacal

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Una de las preguntas que más intriga a las mujeres es ¿por qué los hombres se alejan repentinamente en una relación de pareja? Cuando todo parece ir por buen camino y de pronto no contestan los mensajes, las citas disminuyen o parece que colocan una sólida barrera invisible, las cosas se complican.

Se dice somos de planetas distintos, las mujeres de Venus y los hombres de Marte, razón por la que los unos no comprendemos totalmente a los otros. La astrología está aquí para darnos luz en la oscuridad.

Los rasgos astrológicos de los hombres del Zodiaco pueden revelar por qué tenemos ese comportamiento. Así que, antes de culpar a una tercera en discordia, chequea las razones de tu pareja masculina, según su signo.

Los hombres Aries se alejan por una razón: aburrimiento. No es que deseen dejar la relación, pero es probable que hayan vivido muchas experiencias emocionales al principio y en la actualidad hace falta esa dosis de energía. De acuerdo con Your Tango, para llamar nuevamente su atención debes hacer que se motive ya sea en el trabajo, la vida social o juntos.

Los hombres Tauro se alejan por dos motivos. El primero es porque sienten que la relación va demasiado rápido; ellos no son fanáticos del cambio y las nuevas aventuras les cuestan trabajo así que pondrá distancia para analizar las cosas. El segundo motivo es porque siente que no eres auténtica. Quizá para impresionarlo actuarse de una forma que no eres tú, y Tauro tiene la capacidad para saber qué tan sinceras son las personas.

Los hombres Géminis saben que son indecisos y les cuesta elegir, pero lo controlan. Sin embargo, en una relación suelen alejarse cuando desconocen si ellos deben tomar la iniciativa para dar el siguiente paso, es decir, toman distancia porque están abrumados. Asimismo, pueden adoptar este comportamiento si su pareja es demasiado controladora.

Necesitan parejas amorosas, melosas y que no teman expresar sus sentimientos. Cuando están con alguien fría, que no abre su corazón e incluso su comportamiento es grosero, tiende a alejarse. Sin embargo, si la personalidad de su compañera es naturalmente pasiva, pero intenta ser cálida, él también lo intentará y no se alejará tan fácil.

La personalidad avasallante de los hombres Leo puede ocasionar que su pareja dude en expresar sus sentimientos por él, sin embargo, eso es lo que más desean. Si notan que eres distante, ellos también lo serán y la relación no llegará a buen puerto. Por otro lado, les gusta ser los líderes y si están con una pareja que también es líder, sabrán ceder el mando, siempre y cuando, no se llegue al autoritarismo, de lo contrario se alejarán.

Los hombres Virgo son tipos que saben lo que quieren, incluso antes de salir contigo. Si están en una relación es porque encontró en ti eso que desea, pero si nota que se equivocó no dudará en poner tierra de por medio. Si estás en este punto con un Virgo la recomendación de los astros es ser sinceros, así la relación podría continuar.

Para los hombres Libra el amor y la felicidad es importante en la relación. Toman distancia si hay agresividad y tendencias controladoras en su pareja. También pueden hacerlo si no te entienden o cuando solo hay pláticas superficiales. La solución será abrir tu corazón y tratar de ser su mejor amiga.

El carácter de los hombres Escorpio es de los más duros del Zodiaco. En una relación necesitan saber que su pareja siente lo mismo por ellos, así que si se distancia es porque piensa que no cumples con sus expectativas, no eres del todo honesta, asertiva y apasionada. Cuando un Escorpio se aleja es difícil hacerlo volver.

Lo único que no toleran los hombres Sagitario en una relación es sentirse atados. Cuando nota algún indicio de apego se alejará. Si es el caso, recuerda cómo fue que iniciaron su relación y qué los enamoró, esto te dará pistas para volver a tener a conectar con él, siempre y cuando, le des su espacio.

Los hombres Capricornio se alejan por dos motivos. El primero porque están concentrados en las cosas que les apasionan y el segundo si considera que eres insensible con sus intereses. Suelen dar mucho por su pareja, pero necesitan a alguien que comprenda su amor por los esfuerzos y las metas.

La razón principal que lleva a los hombres Acuario a distanciarse es el miedo. Cuando sienten que las puertas de su corazón comienzan a abrirse, tratarán de cerrarlas. Este signo no solo busca amor en un noviazgo, también amistad, así que para animarlo a dar ese paso necesita sinceridad.

Los hombres Piscis se alejan cuando en la relación falta pasión, romance o apoyo. Se esfuerzan para lograr que tenga éxito, pero si sienten que hacen todo y no resulta, pondrán distancia.

